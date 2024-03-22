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Kardan etkilenen leyleklere itfaiye ekipleri tarafından yem bırakıldı

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Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde kardan etkilenen leyleklerin aç kalmaması amacıyla itfaiye ekiplerince yuvalarına yem bırakıldı.

Bölgede birkaç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle doğa beyaza büründü. Kar nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken leyleklerin yuvalarına, Seydiler Belediyesine bağlı itfaiye görevlileri tarafından yem konuldu.

Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan, AA muhabirine, belediye olarak doğal hayatı korumak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Bölgede ani şekilde kar yağışının etkili olduğunu belirten Erdoğan, "Havaların ısınmasıyla Seydiler ilçesi Yağlar Mahallesi'ne göç eden leylekler, ani kar yağışının artması sonucu uçamayınca yuvalarında aç kaldı. Bu durumu gören duyarlı mahalle halkı konuyu Seydiler Belediyesine bildirdi. Belediye ekiplerinin müdahalesi ile mahsur kalan leyleklerin yuvalarına yiyecek bırakıldı." dedi.

Erdoğan, bölgede yağışın etkisini sürdürmesi durumunda benzer çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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