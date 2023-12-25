Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'nün yoğun kar mesaisi devam ediyor

VAN - Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, etkili olan kar yağışı ve fırtına dolayısıyla yolların kapanmaması için kesintisiz çalışarak ulaşımı açmaya çalıyor.

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı ve tipi, Doğu Anadolu Bölgesi'nde de etkili oldu. Kar yağışı ve tipi ile birlikte şehirlerarası yüksek rakımlı bölgelerde yollar kısa süreli trafiğe kapandı. Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazit karayolu Tendürek Dağı Geçidi, Van-Hakkari karayolu Güzeldere Geçidi, Van-Tatvan karayolu, Van-Bahçesaray karayolu, Van-Özalp karayolu, Ahlat Malazgirt karayolu, Adilcevaz-Malazgirt karayolu, Van-Erciş karayolu, Erciş-Patnos karayolu, Yüksekova-Şemdinli karayolunda yoğun kar yağışı ve yoğun tipiden dolayı mahsur kalma ve trafik kazaları yaşanmaması için karayolları ekipleri tarafından gerçekleştirilen yoğun çalışma devam ediyor.