Karasu sahilindeki gözlem kulesinin tahrip edilmesi nedeniyle soruşturma başlatıldı - Haberler

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Karasu sahilindeki gözlem kulesinin tahrip edilmesi nedeniyle soruşturma başlatıldı

AA - Osman Nevtan Angün - Güncel
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Karasu sahilindeki gözlem kulesinin tahrip edilmesi nedeniyle soruşturma başlatıldı

Sakarya'nı Karasu ilçesindeki sahilde cankurtaranların kullanımına tahsis edilen gözlem kulesinin tahrip edilerek yılıklaması nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Sakarya'nı Karasu ilçesindeki sahilde cankurtaranların kullanımına tahsis edilen gözlem kulesinin tahrip edilerek yılıklaması nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Karasu Batı Karadeniz Caddesi'nde sahil plajındaki 3 nolu gözlem kulesi, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yıkılarak metrelerce sürüklendi.

Sabah göreve gelen cankurtaran ekipleri gözetleme kulesinin yerinde olmadığını görünce, çevrede araştırma yaptı.

Metrelerce sürüklenmiş cankurtaran kulesinin parçalarını bulan ekipler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kuleyi yıkan kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Vatandaşlardan Muhittin Özdemir, gazetecilere, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirterek, "Tamamen insanlık dışı bir olay. Neden özellikle bu kuleye zarar veriliyor. Geçen gün de 3 numaralı kule tahrip edilmişti. Neden kuleyi yıktılar anlamış değilim." diye konuştu.

AA / Osman Nevtan Angün - Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Batı Karadeniz Sakarya Güncel Haberler

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