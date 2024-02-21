Karamürsel'deki yurt lojmanında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yurt lojmanında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Dereköy Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Gazanfer Bilge Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu lojman binasının 1. katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen personel V.S, sağlık görevlilerince Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.