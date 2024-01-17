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Karamürsel'de 15 Roman vatandaş umreye uğurlandı

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen uğurlama töreniyle 15 Roman vatandaş umreye gönderildi. Törende dua edilmesi gerektiği vurgulandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 15 Roman vatandaş umreye uğurlandı.

Karamürsel Kültür Merkezinde düzenlenen uğurlama töreni, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu, törende yaptığı konuşmada, umre ziyaretinde çok dua edilmesi gerektiğini belirterek, "Kendinize, ailenize, çocuğunuza, ülkemize, milletimize, devletimize bolca dua edin. Biz birbirimizi seviyoruz. Kardeşlerimizin yolu ve bahtı açık olsun, duaları kabul olsun." ifadelerini kullandı.

Karabali Camisi İmamı ve Roman Koordinatörü Fazlı Biçer de "3 aile olmak üzere, 15 Roman vatandaşımızı umreye uğurlayacağız." dedi.

Konuşmaların ardından Roman vatandaşlar, ilahi ve dualar okudu.

Tören yemek ikramıyla sona erdi.

Programa, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Çetin Yıldız, MHP Karamürsel İlçe Başkanı Adnan Göktekin ve Roman vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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