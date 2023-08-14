Karaman'da Trafo Merkezinde Yangın Çıktı

Karaman'da aşırı sıcak nedeniyle trafo merkezinde yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen trafo merkezi itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 15.45'te Kirişçi Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde bulunan elektrik trafo merkezinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, trafo merkezinden dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de alev topuna dönen trafo merkezine müdahale etti. Yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında trafo merkezinde maddi hasar oluştu.

Yangının 39 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KARAMAN