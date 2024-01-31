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Karabük'te Vinçle Kurtarılan İnek

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Karabük'te yaklaşık 50 metrelik yamaçtan dere yatağına düşen inek, vinç yardımıyla kurtarıldı. İneğin sahibi kurtarma çalışmalarını gözyaşları içinde izledi.

Karabük'te yaklaşık 50 metrelik yamaçtan dere yatağına düşen inek vinçle kurtarıldı.

Yenişehir Mahallesi Şahintepesi mevkisindeki ormanlık alanda otlayan inek, yaklaşık 50 metreden dere yatağına düştü.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, 4 saatlik çalışmanın ardından vinçle ineği bulunduğu yerden çıkardı.

İneğin sahibi Naciye Özbek, kurtarma çalışmalarını gözyaşları içinde izledi. İnek sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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