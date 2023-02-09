Karabük'te sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü Güncel Haberler Karabük'ün Yenice ilçesinde sobadan sızan gaz nedeniyle zehirlenen kişi yaşamını yitirdi. Karabük'ün Yenice ilçesinde sobadan sızan gaz nedeniyle zehirlenen kişi yaşamını yitirdi. Tır köyü Recepbeyler Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan Cezmettin Ören'den (48) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, Ören'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti. İncelemenin ardından Ören'in cenazesi, Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Jandarma Karabük Güncel Haberler

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