Karabük'te kamyonet ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile panelvan minibüs çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karabükün Yenice ilçesinde kamyonet ile panelvan minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza Karabük-Yenice kara yolu Kumtaş mevkiinde meydana geldi.

R. Ç. idaresindeki 05 FJ 327 plakalı kamyonet Karabük istikametine seyir halinde iken tali yoldan yola çıkış için manevra yapan K.İ. idaresindeki 67 EY 252 plakalı panelvan minibüs ile çarpıştı.

Kazada E.T., K.İ., N.İ. ve B.İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin yardımıyla çıkarılırken ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK