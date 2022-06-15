Karabük'te hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi öldü

AA - Ahmet Özler - Güncel
 - Güncelleme:
Karabük'te hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi öldü

Karabük'te hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Karabük'te hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

İnönü Caddesi'ndeki hemzemin geçitten geçmek isteyen Abdülsamet Tunç'a (24) yük treni çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, Tunç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Tunç'un cesedi, incelemelerin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre araç ve yaya trafiğine kapalı kalan cadde çalışmaların ardından açıldı.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Karabük Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title