Karabük'te Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Karabük-Ankara kara yolunda meydana gelen kazada, bir otomobil aydınlatma direğine çarptı ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ömer H. (20) idaresindeki 78 AAV 741 plakalı otomobil, Karabük- Ankara kara yolunda önce yol ortasındaki kaldırıma ardından aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrildi.
Kazada sürücü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.