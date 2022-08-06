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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı ve Mahmutbey gişeler arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde Edirne istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Ankara-Konya ayrımı-Bala-Kaman yolunun 32-36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Bala istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Çanakkale-Bandırma yolunun 45-47. kilometrelerinde (Bandırma şehir merkezi) seviyeli kavşak, Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31. kilometreleri ile Manavgat-Alanya ayrımı-Beydiğin yolunun 51-65. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Gümüşhane-Bayburt yolunun 7-8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 28-31. ve Tekman ayrımı-Muş il sınırı (Hınıs şehir geçişi) yolunun 23-29. kilometrelerinde yol yapım, Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde Kuruçay Köprüsü'ndeki çalışma dolayısıyla anılan kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kayseri-Niğde yolunun 50-63. kilometrelerinde bakım, onarım ve asfalt çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Güncel

TEM Otoyolu Mahmutbey Edirne Ankara Güncel Haberler

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