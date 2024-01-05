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Kara yağışı ve tipi Kurubaş Geçidi'nde etkili oldu: Araçlar mahsur kaldı

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Van'da akşam saatlerinde şehir merkezinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiliyor. Şehir merkezinde akşam saatlerinde başlayan ve belli aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışı ve tipiye bıraktı. Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve tipinden dolayı sürücülere zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler yoldan çıkarken, bazıları ise geri dönmek zorunda kaldı. Karayolları ekipleri ise bölgede çalışmalarını aralıksız yürütüyor.

Kara yağışı ve tipi Kurubaş Geçidi'nde etkili oldu: Araçlar mahsur kaldı

Zinrsiz yola çıkan bazı sürücüler geri dönmek zorunda kaldı

VAN - Van'da akşam saatlerinde şehir merkezinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiliyor.

Şehir merkezinde akşam saatlerinde başlayan ve belli aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışı ve tipiye bıraktı. Van- Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve tipinden dolayı sürücülere zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler yoldan çıkarken, bazıları ise geri dönmek zorunda kaldı. Karayolları ekipleri ise bölgede çalışmalarını aralıksız yürütüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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