Kapıkule Sınır Kapısı'nda Kaçakçılık Operasyonu: 7 Kişi Tutuklandı

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda aralarında çok sayıda akaryakıt, tütün ve alkollü içecek bulunan kaçak eşyanın yurda sokulmasına göz yumdukları iddiasıyla 4 gümrük muhafaza memuru ve 1 Gümrük Ticaret İşletmeleri (GTİ) personelinin bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda x-ray tarama bölümünde görevli 4 Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğü personeli Y.D., Y.G., M.E. ve A.A.A., kaçakçılığa göz yumdukları şüphesi ile teknik takibe alındı. Görevlilerin, sınır kapısından yurda girerek x-ray taramasına alınan bir TIR'ı, taramadan geçirilmiş gibi işlem yaparak evrak düzenlediği tespit edilince, TIR yeniden x-ray sisteminden geçirildi. TIR'da yapılan aramada yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 10 bin elektronik sigara ele geçirildi. Olayın ardından gümrük çalışanları Y.D., Y.G., M.E. ve A.A.A ile GTİ çalışanı U.G. ve TIR şoförleri B.Y ile S.Y. gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 7 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi Edirne 1'inci Sulh Mahkemesi'nde tutuklandı. (DHA