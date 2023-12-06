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Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 90 Milyon Liralık Kaçak Eşyaya El Konuldu

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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenledikleri operasyonda farklı türlerde 90 milyon liralık kaçak eşyaya el koydu. Operasyon sonucunda ele geçirilen kaçak eşyalar arasında elektronik sigara, cep telefonu, ilaç gibi ürünler bulunuyor.

Kapıkule'de 90 milyon TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 90 milyon TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü risk analizi ve saha çalışmaları kapsamında, Türkiye'ye giriş yapan şüpheli bir TIR, gümrük tescil işlemlerinin ardından x-ray tarama sistemine sevk edildi. Söz konusu TIR, dorsede şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzere arama hangarına yönlendirildi. TIR'ın dorsesinde, gümrük beyannamesinde belirtilmemiş, faturasız ve belgesiz 102 bin 58 adet elektronik sigara, 540 adet cep telefonu, 3 bin 620 adet elektronik sigara likidi, 36 bin 100 adet elektronik sigara atomizeri, 4 bin 10 adet elektronik sigara başlığı, 260 adet akıllı kol saati ile 853 bin 745 adet ilaç cinsi eşya ele geçirildi. Ekiplerce ele geçirilen kaçak eşyanın piyasa değerinin yaklaşık 90 milyon TL olduğu belirlendi. Olayla ilgili Edirne Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Ele geçirilen eşyalar ile TIR'a el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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