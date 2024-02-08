Kapaklı'da 8 derslikli Kuran kursu için protokol imzalandı

Kapaklı ilçesinde 8 derslikli 4-6 yaş Kuran kursu yaptırılmasına ilişkin protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ? Tekirdağ Valiliği Toplantı Salonu'nda Kuran kursu yaptırılmasına ilişkin protokol Vali Recep Soytürk, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, İl Müftüsü Mustafa Soykök, Turut İnşaat, Gıda, Hafriyat Firması Yönetim Kurulu Başkanı Murat Turut tarafından imzalandı.

Toplantıda konuşan Vali Soytürk, Kuran kursunun yapımına katkı sağlayacak olan herkese teşekkür etti.

Kuran kursunun ilçeye hayırlı olmasını temenni eden Soytürk, çalışmaların kısa süre içerisinde başlayacağını belirtti.

Uzunlar, Banarlı Mahallesi'ni ziyaret etti

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Banarlı Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Uzunlar, vatandaşlarla sohbet edip isteklerini dinledi.

Vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösterdiğini aktaran Uzunlar, sorunları yerinde görüp, çözüme kavuşturduklarını belirtti.

Uzunlar'a ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, AK Parti İlçe Başkanı Şirzat Filiz, MHP İlçe Başkanı Yakup Gazi Tantan ve Cumhur İttifakı Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı Gökhan Saygı eşlik etti.