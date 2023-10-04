Kamerun'da Türk ve Kamerunlu iş insanları bir araya geldi
Kamerun'un ticari başkenti Douala'da, Türk ve Kamerunlu iş insanları bir araya geldi.
Kamerun'un ticari başkenti Douala'da, Türk ve Kamerunlu iş insanları bir araya geldi.
Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla Türk iş insanları, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Kamerunlu firma yetkilileriyle görüşmeler yaptı.
Kamerun'un ticari başkenti Douala'da gerçekleşen etkinliğe, Kamerun Ticaret Bakanı Luc-Magloire Mbarga Atangana ve Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkcı da katıldı.
İİT'ye üye ülkelere yönelik ihracatta artış sağlanması amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, 16 Türk firmasından 22 Türk iş insanı, 132 Kamerun firmasından yetkililerle 250'den fazla görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Güncel