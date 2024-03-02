Kamboçya'da hayatını kaybeden Ufuk Öntürk'ün cenazesi İzmir'e getirilecek

Kamboçya'da yaşayan ve uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ufuk Öntürk'ün (52) cenazesinin Dışişleri Bakanlığının girişimleriyle İzmir'e getirileceği belirtildi.

Yaklaşık 6 yıldır Kamboçya'da yaşayan ve geçen hafta kaldığı pansiyonda uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Öntürk'ün İzmir'de yaşayan ablası Yıldız Eyiçalış, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin acısını yaşarken Kamboçyalı yetkililerin cenazenin nakli için 15 bin dolar istemesiyle ikinci bir acı yaşadıklarını söyledi.

Kamboçya'daki yetkililerin cenazenin alınmaması halinde Budist tapınağında yakılacağını söylemesi üzerine parayı denkleştirmeye çalıştıklarını anlatan Eyiçalış, CİMER'e ve Dışişleri Bakanlığına da başvuruda bulunduklarını kaydetti.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın durumdan haberdar olmasıyla harekete geçtiğini, Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle irtibat kurduklarını ifade eden Eyiçalış, cenaze masraflarının bakanlık tarafından karşılanacağı ve cenazenin gelecek hafta Türkiye'ye getirileceği bilgisini aldıklarını söyledi.

Eyiçalış, bu acı günlerinde kendilerine destek olan yetkililere teşekkür ederek, kardeşinin silahlı saldırısı sonrası yakalanan Kamboçyalı zanlıların cezalandırılması için de çaba göstereceğini sözlerine ekledi.