Kahramanmaraş'ta Kamyon Kazası: 5 Ölü, 25 Yaralı

Kahramanmaraş'ta bir kamyonun mezarlıkta defin için bekleyen kalabalığın arasına dalması sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi de yaralanmıştı. Feci olayda ölü sayısı 5'e yükselirken yaralıların tedavisi sürüyor.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, kazada yaralanan vatandaşları tedavilerinin devam ettiği Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ziyaret edip durumları hakkında bilgi aldı.

Vali Ünlüer, burada yaptığı açıklamada, "Gerçekten Kahramanmaraş'ımız için bugün çok acı bir gündü. Maalesef 4 vatandaşımızı olay anında kaybetmiştik. 1 vatandaşımızda buraya yaralı olarak sevk edilmişti maalesef onu da kaybettik. Toplamda 5 vatandaşımız kaybettik. 25 yaralımız var. Şu anki verilere göre hayati tehlikesi olan vatandaşımız bulunmamaktadır. Hepsini ziyaret ettik. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Rabbim böyle afetlerden bizi böyle kazalardan korusun inşallah" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ