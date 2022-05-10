Kahramanmaraş'ta havaya rastgele ateş açan 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta havaya rastgele ateş açan 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı

AA - Sinan Doruk - Güncel
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Kahramanmaraş'ta havaya rastgele ateş açan 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düğün ve nişan törenlerinde havaya rastgele ateş açan 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

AFŞİN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düğün ve nişan törenlerinde havaya rastgele ateş açan 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, askere gönderme, düğün, nişan gibi kutlama faaliyetlerinde meskun mahallerde havaya ateş açılmasının önüne geçmek için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında düğün ve nişan törenlerinde havaya ateş açtığı tespit edilen 3 kişi hakkında "Genel güvenliği tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem yapıldı.

Şüphelilerin üst aramalarında ikisi kurusıkı olmak üzere 3 tabanca ele geçirildi.

AA / Sinan Doruk - Güncel

Kahramanmaraş, Hisarcık, Afşin, Düğün, Güncel, Haberler

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