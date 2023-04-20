KAHRAMANMARAŞ'TA, DEPREMZEDELER MEZARLIKTA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

KAHRAMANMARAŞ'ta depremde yakınlarını kaybedenler, arife gününde mezarlığı ziyaret etti. Mezarlığa gelenler, yakınlarının mezarlarına kapanıp gözyaşı döktü.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatın ı kaybedenlerin defnedildiği Kahramanmaraş Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda arife günü duygusal anlar yaşandı. Depremde yakınlarını kaybedenler, bayram öncesi mezarlığa ziyarette bulunup, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Duygusal anların yaşandığı ziyarette mezarlığa gelenlerden bazıları, yakınlarının kabrine kapanıp ağıtlar yaktı.

'OĞLUNUN ACISINA DAYANAMAYIP KALP KRİZİ GEÇİRDİ'

Ziyarete gelenlerden Muhittin Değer, depremde yeğeni polis memuru Akif Büyükkaraman'ın eşi ve 2 çocuğuyla birlikte vefat ettiğini belirtirken, dün de polisin babasının kalp krizi geçirip hayatını kaybettiğini söyledi. Acılı bir bayram yaşadıklarını ifade eden Muhittin Değer, "Depremde yeğenlerimizi kaybettik ailesiyle beraber. Polis memur yeğenim vardı, hanımı da yeğenimdi, bir kızı ve bir oğlu vardı. Onların mezarlarını ziyaret ettik. Bugün de babasını toprağa verdik. O da oğlunun acısına dayanamadı dün kalp krizinden vefat etti. Yaşar Büyükkaraman, bugün defnettik, oradan da şehidimizin mezarını ziyarete geldik. Allah mekanlarını cennet eylesin bütün deprem şehitlerinin de bizim cenazelerin de inşallah" diye konuştu.