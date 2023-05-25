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Kahramanmaraş'ta 4,0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Kahramanmaraş'ta 4,0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Güncel Haberler

Kahramanmaraş'ta saat 22.59'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi oldu.

Kahramanmaraş'ta saat 22.59'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.59'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,17 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

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Kaynak: AA / Serdar Açıl - Güncel

Kahramanmaraş Deprem AFAD Güncel Haberler

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