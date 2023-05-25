Kahramanmaraş'ta 4,0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Kahramanmaraş'ta saat 22.59'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi oldu.