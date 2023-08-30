Kahramankazan'da Zafer Bayramı konseri
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla konser düzenlendi.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla konser düzenlendi.
Kahramankazan Belediyesi tarafından Milli Egemenlik Alanı'nda gerçekleştirilen konserde şarkıcılar Oğuzhan Koç ile Mehmet Demirtaş sahne aldı.
Gecede, Dostlar Konağı ekibince Seymen gösterisi sunuldu.
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yaptığı konuşmada, belediye hizmetlerinden bahsederek, üreten belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını belirtti.
Vatandaşın bayramını kutlayan Oğuz, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla andıklarını kaydetti.
Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel