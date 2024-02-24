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Kağıthane'de bekçi vuruldu

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Kağıthane'de motosikletli 2 şüpheli, kendilerini durdurmak isteyen bekçilere ateş açtı. Bir bekçi yaralandı ve şüpheliler polis tarafından yakalandı.

Kağıthane'de şüphe üzerine motosikletli 2 kişiyi durdurmak isteyen bekçi vuruldu.

Motosikletli 2 şüpheli, Şirintepe Mahallesi Gümüşhane Caddesi'nde devriye gezen ve kendilerini durdurmak isteyen mahalle bekçilerine silahla ateş etti.

Şüphelilerin açtığı ateş sonucu bir mahalle bekçisi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı mahalle bekçisi, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken olay yeri inceleme ekipleri bölgede uzun süre çalışma yaptı.

Polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan şüpheliler emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Kağıthane Güvenlik Suç Polis Güncel Haberler

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