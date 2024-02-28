Kadirli'de Otomobil ile Panelvan Çarpıştı: 2 Yaralı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler, Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Süleyman Ü. idaresindeki 01 DIA 10 plakalı otomobil, Kadirli-Adana karayolunun Aydınlar köyü yakınında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 P 3391 plakalı panelvanla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 sürücü, sağlık ekibince Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.