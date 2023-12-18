Üye Girişi
Haberler

Kadıköy'de trafik kazası: Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Güncelleme:
Abone Ol

Kadıköy'de D-100 Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında, kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yolun kapanması nedeniyle trafik yavaşladı.

Murat SOLAK / İSTANBUL, -KADIKÖY'de D-100 Karayolu'nda iki otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazayı fark edemeyen bir otomobil sol şeritte ilerlediği sırada öndeki taksiye çarptı. Arkadan gelen bir başka otomobil ise, taksi ile sağ şeritteki bir araca daha çarptı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında D-100 Karayolu Fikirtepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; Uzunçayır istikametinde ilerleyen 2 otomobil kaza yaptı. Kazada araçlardan biri otoyolda savrulup yan döndü; yolun kapanmasına neden oldu. Kazaya karışan diğer araç ise, sağ şeritte durabildi. Kaza nedeniyle trafiğin yavaşladığını fark edemeyen bir otomobil ise, önde ilerleyen taksiye çarptı. Arkadan gelen bir başka araç ise, taksiye bir kez daha çarparak savruldu; ardından da sağ şeritteki bir araca daha çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

D-100 Karayolu Trafik Kazaları Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI ALTIN FİYATLARI | 18 Aralık Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı! AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | Açık lise sınav giriş belgesi nasıl alabilirim? AÖL sınavları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray muhtemel rakipleri! Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI CANLI YAYIN | Asgari ücret toplantısı hangi kanalda? 2024 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman, saat kaçta? Kocaelispor Asbaşkanı Emre Can neden öldü, hastalığı nedir? Emre Can kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Galatasaray kura çekimi saat kaçta? Galatasaray rakibi ne zaman belli olacak? Sırbistan seçimleri kim kazandı? Yeni Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic kimdir, kaç yaşında? Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA! 2024 Asgari ücret zammı belli oldu mu? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 UEFA Konferans Ligi hangi kanalda? Arda Güler ne zaman maç oynayacak? Arda Güler sahalara hangi tarihte dönüyor, ilk maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 Avrupa Ligi play off kura çekimi hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI İZLE | Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! Bugün hangi maçlar var? 18 ARALIK MAÇ PROGRAMI! Bugün hangi takımların maçı var?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title