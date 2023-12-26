Kadıköy'de Kentsel Dönüşüm Yıkımında Göçük Oluştu

KADIKÖY'de kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yıkım sırasında göçük oluştu. İş makinası operatörü göçük altında kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, 14.40 sıralarında Caferağa Mahallesi, Neşe Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında 5 katlı binada yapılan yıkım çalışması sırasında göçük oluştu. İş makinası operatörü Emrah Arslan göçük altında kaldı. ihbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Molozların arasında sıkışan Arslan, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Arslan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Arslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRICININ UCUYLA BİRLİKTE OPERATÖR ALT KATA DÜŞÜYOR

Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Feyza Gür Baykara, 'Burası 6306 sayılı yasa kapsamında riskli binaydı. Elle yıkım verdiğimiz bir bina, bitişik nizam olduğu için elle yıkım tekniği ile yıktırdık. 5 katlı bir bina, 4 katı yıkıldıktan sonra zemin kat aşamasına gelindiğinde molozları ayıklamak için iş makinası sokuyorlar. Kırıcının ucunun değiştirildiği sırada kepçe operatörümüz kırıcı ucuyla birlikte bir alt kata düşüyor dedi.

BELİNE KADAR GÖÇÜK ALTINDAYDI

Birhan Ünlütürk, Bu binada uzun süredir yıkım devam ediyor. İçeriye kepçe sokmuşlar. Kepçe operatörü göçük altında kaldı. Beline kadar göçük altındaydı. Ekipler tarafından kurtarıldı diye konuştu.

GÖÇÜKLE İLGİLİ İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İş makinası operatörünün yaralandığı olayla ilgil İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, 'Saat 14.47'de Kadıköy, Caferağa Mahallesi, Neşe Sokak'ta yapılan bina yıkımı esnasında göçük meydana gelmiş olup, olayda kepçe operatörü bel kısmına kadar göçük altında kalmıştır. Operatör, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılmış ve hastaneye sevk edilmiştir. Yaralı personelin hayati tehlikesi bulunmamaktır denildi.