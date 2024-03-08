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KADEM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Kutladı

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Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Diyarbakır İl Temsilciliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Etkinlikte, kadınların yaşadığı zorluklara dikkat çekildi ve kadın hakları mücadelesi vurgulandı.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Diyarbakır İl Temsilciliğince, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

KADEM binasında düzenlenen etkinlik, "Dünyanın Yükünü Taşıyan Kadınların Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun" mesajının yer aldığı tanıtım filminin gösterimiyle başladı.

KADEM Diyarbakır İl Temsilci Yardımcısı Sevil Soysal Maral, etkinlikte yaptığı konuşmada, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadına yönelik duyarlılığı artırmak amacıyla çeşitli çalışmalar geliştirdiklerini dile getiren Maral, deprem, savaş, göç gibi olağanüstü durumlarda kıtlık, açlık, kuraklık, yoksulluk, hastalık gibi zorluklar karşısında hayatın yükünü en fazla kadınların omuzladığını söyledi.

KADEM'in bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde en zor şartlarda bile yılmayan, mücadele eden kadınların gücüne ve azmine dikkat çektiğini dile getiren Maral, şunları aktardı:

"Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırlanan video sosyal medyada gösterilecek. Bütün kadınları kapsayan bir kadın hakları mücadelesi 11 yıldır 'varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet' ilkesiyle kadın hakları savunuculuğu yapan KADEM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bugüne kadar pek çok kampanyaya imza attı. 2023 yılında KADEM deprem bölgesindeydi. Depremin 3. haftasından itibaren bölgede faaliyete geçen Kadın Destek Merkezlerindeki psiko eğitimler ve grup çalışmaları ile şimdiye kadar 6 bine yakın kadına ulaşıldı. Ayrıca kongreler, zirveler ve çalıştaylar düzenleyerek kadınların yaşadığı sorunlara çözümler arıyor. Kadın Araştırmaları Dergisi ile akademide kadına dair yeni bir bakış açısına zemin oluşturuyor. 55 ildeki temsilcilikleriyle bölgesel sorunlara eğiliyor, dayanışma ruhu ile saha çalışmaları yapıyor. Ulusal ve uluslararası proje ve etkinliklerle, sadece Türkiye'de değil dünyada da güçlü bir kadın STK ağı oluşturuyor. Hukuk, akademi, iş dünyası, medya ve gençlik kurulları ile kadın odaklı çalışmalar yürütüyor. Her yıl düzenlediği kampanyalar ve kamu spotları ile toplumsal farkındalık oluşturma çalışmalarına devam ediyor. 'Üreten kadın, güçlü kadın' diyerek Türkiye'nin dört bir yanındaki kadın girişimcilerin kooperatifleşme süreçlerini destekliyor."

Kaynak: AA / Güncel

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