SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "2002'den günümüze Türkiye'nin Ar-Ge harcamalarını yıllık 1,2 milyar dolardan 24,8 milyar dolara yükselttik. Ar-Ge harcamalarımızın milli gelirimiz içindeki payını binde 5 seviyesinden yüzde 1,55'e çıkardık. Özel sektör Ar-Ge harcamalarını 45 misli artışla 16,1 milyar dolara ulaştırdık" dedi.

Gebze Teknik Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi Açılış Töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törene ayrıca Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şevket Avcı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

AR-GE HARCAMALARI 24,8 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, son 24 yılda Türkiye'nin araştırma ve geliştirme kapasitesini çok daha ileri bir noktaya taşıdıklarını belirterek, "2002'den günümüze Türkiye'nin Ar-Ge harcamalarını yıllık 1,2 milyar dolardan 24,8 milyar dolara yükselttik. Ar-Ge harcamalarımızın milli gelirimiz içindeki payını binde 5 seviyesinden yüzde 1,55'e çıkardık. Özel sektör Ar-Ge harcamalarını 45 misli artışla 16,1 milyar dolara ulaştırdık. 2002'de 29 bin olan Tam Zaman Eşdeğer Ar-Ge personeli sayımız 318 bine yükseldi. Bu dönemde OECD ülkeleri arasında Ar-Ge personelini en çok artıran ülke olduk. Bayraktar AKINCI'yla, KIZILELMA'yla, KAAN'la gökyüzünde yeni ufuklara kanat açtık, Türksat 6A'yla Türk mühendisliğinin imzasını uzaya taşıdık, Togg'la mobilitenin geleceğinde Türkiye'nin de söz sahibi olduğunu ortaya koyduk. Bu başarıların ülkemize kazandırdığı en büyük değerlerden biri de hiç şüphesiz gençlerimizin zihninde gerçekleştirdiği dönüşümdür. Bugün karşımızda, başkalarının geliştirdiği teknolojilere hayranlık duymakla yetinmeyen, onlardan daha iyisini yapabileceğine inanan bir nesil var. Bizlere düşen, gençlerimizin sahip olduğu bu özgüveni besleyecek, kabiliyetlerini açığa çıkaracak imkanları seferber etmektir" dedi.

TEKNOLOJİ ÜRETEN TÜRKİYE İÇİN GENÇLERE YATIRIM

Çocukların ve gençlerin erken yaşlardan itibaren bilim ve teknolojiyle tanışmalarını, eğitim hayatlarının her aşamasında teknoloji geliştirme süreçlerine aktif olarak katılmalarını sağlayacak kapsamlı bir ekosistem inşa ettiklerini belirten Bakan Kacır, "Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'le gençlerimize öğrendiklerini tatbik edebilecekleri, farklı disiplinlerde takım çalışması yürütebilecekleri, fikirlerini projelere dönüştürebilecekleri geniş bir alan açıyoruz. Her yıl büyük bir coşkuyla düzenlediğimiz TEKNOFEST'lerle Milli Teknoloji Hamlemizin toplumsal tabanı genişliyor, teknoloji üreten Türkiye idealine gönül veren gençlerimizin sayısı milyon milyon artıyor. Erken yaşta keşfettiğimiz yetenekleri DENEYAP Teknoloji Atölyelerimizde; geleceğin bilim insanları, mühendisleri ve teknoloji girişimcileri olarak yetiştiriyoruz. Bilim şenlikleriyle, fuarlarla, TÜBİTAK popüler bilim yayınlarıyla, bilim merkezleriyle 7'den 70'e her yaştan vatandaşımızın bilime olan ilgisini besliyor, araştırma ve üretme heyecanını büyütüyoruz. Milli Teknoloji Uzmanlık Programlarımızla; teknoloji geliştirme ve katma değerli üretim altyapımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda, gençlerimizi geleceğin yetkinlikleriyle donatıyoruz. Programımızın 2026-2027 eğitim öğretim döneminde, ülkemizin teknolojik rekabet gücü açısından stratejik önem taşıyan çip tasarımı ve otonom sürüş teknolojileri alanlarında gençlerimize uzmanlaşma imkanı sunacağız. Bu vesileyle iki alanda da kendisini yetiştirmek, geleceğin teknolojilerini geliştiren kadrolar arasında yer almak isteyen gençlerimizi 20 Aralık'a kadar programlarımıza başvurmaya davet ediyorum" diye konuştu.

81 İLDE 100 MİLLİ TEKNOLOJİ ATÖLYESİ AÇILACAK

Bakan Kacır, üniversitelerin teknoloji odaklı kalkınma hedeflerine ulaşmak için stratejik bir role sahip olduğunu söyleyerek, "Üniversitelerimizle sanayimiz arasındaki etkileşim, bir taraftan bilimsel bilginin ekonomik değere dönüşmesini hızlandırırken diğer taraftan geleceğin teknoloji ve üretim kadrolarının yetişmesini mümkün kılıyor. Bu nedenle, gençlerimizin henüz üniversite yıllarında araştırma ve teknoloji geliştirme kültürünü benimsemelerini, akademik birikimlerini sahada edinecekleri tecrübelerle pekiştirmelerini sağlayacak mekanizmaları hayata geçiriyoruz. 204 üniversitemiz ve 126 firmamızın iş birliğiyle yürüttüğümüz Sektör Kampüste Programı'yla, gençlerimizi henüz üniversite sıralarındayken yapay zeka, bulut bilişim, ileri imalat ve dijital dönüşüm gibi alanlarda sektörün güncel bilgi birikimi ve uygulama tecrübesiyle buluşturuyoruz. TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) ile genç araştırmacılarımızın Ar-Ge ve inovasyon dünyasında aktif rol üstlenmelerini sağlıyoruz. Üniversitelerimiz bünyesinde faaliyet gösteren teknoloji kulüplerini ortak bir çatı altında buluşturan Milli Teknoloji Kulüpler Birliğiyle gençlerimiz arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını teşvik ediyor, ortak projeler geliştirmelerine zemin hazırlıyoruz. Milli Teknoloji Atölyelerimizle de gençlerimizin fikirlerini somut projelere dönüştürebilecekleri, tasarım, prototip geliştirme ve imalat süreçlerini bizzat tecrübe edebilecekleri nitelikli çalışma ortamları oluşturuyoruz. Üniversitelerimizin akademik birikimini ve sanayimizin üretim tecrübesini gençlerimizin projeleriyle buluşturuyoruz. Teknoloji yarışmaları vesilesiyle ortaya çıkan üretme heyecanının yılın tamamına yayılmasını, gençlerimizin takım halinde çalışma ve teknoloji geliştirme kültürünü üniversite yıllarında kazanmalarını hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar 81 ilimizde hizmete girecek 100 atölye ile çeşitli mühendislik disiplinlerinden öğrenciler, aynı hedef etrafında buluşarak birbirlerinin bilgi ve tecrübelerinden istifade edebilecek. Bunun yanında gençlerimiz, sanayimizle kuracakları iş birlikleri sayesinde tasarımlarını üretime taşıma imkanına da kavuşacaklar. Elbette Milli Teknoloji Atölyelerimizin oluşturacağı katma değer, bulundukları şehirlerin sanayi birikimi ve araştırma altyapılarıyla kuracakları etkileşimle yakın ilişkilidir" ifadelerini kullandı.

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'NDE 30 MİLYON LİRALIK ATÖLYE

Bakan Kacır, "TÜBİTAK aracılığıyla 30 milyon lira destek sağladığımız atölyemizi, üniversitemizin Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde hayata geçirdik. Elektronik kart üretim cihazlarından üç boyutlu yazıcılara, CNC tezgahlarından hassas ölçüm sistemlerine kadar geniş bir yelpazede birçok modern ekipmanı gençlerimizin hizmetine sunduk. Bugün 16 teknoloji takımımız atölyemizden aktif olarak istifade ediyor. Elektronik kart üretimindeki kabiliyetiyle atölyemiz, yalnızca kendi bünyesindeki takımlara değil, ülkemizin dört bir yanındaki Milli Teknoloji Atölyelerimizde proje geliştiren gençlerimize de hizmet veriyor. Böylece Gebze'de kazandığımız bir üretim kabiliyeti, Anadolu'nun bir başka köşesinde geliştirilen teknoloji projesine katkı sağlıyor. Milli Teknoloji Atölyelerimizin birbirinden müstakil yapılar olarak değil, kabiliyetlerini paylaşan ve birbirini tamamlayan bir teknoloji ağı olarak gelişmesini önemsiyoruz" diye konuştu.

LİSE ÖĞRENCİLERİNE DE TEKNOLOJİ ATÖLYESİ İMKANI

Bakan Kacır, üniversitelerin sahip olduğu bilimsel ve teknolojik imkanları ortaöğretim çağındaki gençlere açarak onların yeteneklerini keşfetmelerine, eğitim ve kariyer tercihlerini daha bilinçli yapmalarına katkı sağlamak istediklerini ifade ederek, "Nitekim TÜBİTAK Lise Yaz Okulu kapsamında 65, geçtiğimiz hafta düzenlenen ara tatil kampında ise 39 öğrencimizi bu atölyemizde ağırladık. Kim bilir, belki de evlatlarımızdan birinin burada ilk defa karşılaştığı bir cihaz, bütün hayatına yön verecek bir merakın başlangıcı olacak. Önümüzdeki dönemde ülkemizde yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenci alan liselerimizde de Milli Teknoloji Atölyeleri kuracağız. Böylelikle akademik başarılarıyla öne çıkan gençlerimizin araştırma, tasarım ve teknoloji geliştirme kabiliyetlerini henüz lise yıllarında ileri bir seviyeye taşımalarına imkan sağlayacağız" dedi.

'TEKNOFEST KUŞAĞI TÜRKİYE'Yİ ÖNCÜ ÜLKELER ARASINA YÜKSELTECEK'

Salonda bulunan gençlere seslenen Bakan Kacır şunları söyledi:

"Sizler, Türkiye'nin teknolojide ortaya koyduğu başarıların şahidi, bundan sonraki büyük atılımlarının ise mimarı olacak bir nesilsiniz. Kendinize hedef belirlerken dünyanın herhangi bir ülkesindeki akranlarınızdan daha azını başarmaya razı olmamalı, ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki ufkunu çok daha ileriye taşıma iddiasında olmalısınız. Azminize, cesaretinize ve kabiliyetlerinize yürekten inanıyoruz. Sizlere duyduğumuz güven kadar beklentimiz de büyük. Ne mutlu ki bugün hayallerini cesaretle gerçeğe dönüştüren bir neslin yükselişine şahitlik ediyoruz. Daha birkaç yıl öncesine kadar ülkemiz için hayal olarak görülen nice teknolojinin Türk mühendislerinin alın ve akıl teriyle gerçeğe dönüşmesi, bundan sonra neleri başarabileceğimizin de en güçlü işaretidir. İnanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle TEKNOFEST kuşağı, bugün milletçe iftihar ettiğimiz başarıları çok daha ileriye taşıyacak; dünyanın henüz ufkunda beliren teknolojilerde Türkiye'yi öncü ülkeler arasına yükseltecek. Yeter ki kendinize inanın, hayallerinize sınır koymayın, bilimsel merakınızdan ve çalışma azminizden hiçbir zaman taviz vermeyin. Bizler de fikirlerinizi hayata geçirmeniz, yeteneklerinizi eserlerle taçlandırmanız için bütün imkanlarımızla yanınızda olmaya devam edeceğiz."

GTÜ'YE TÜBİTAK'TAN 3,3 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Gebze Teknik Üniversitesi'ne sağlanan destekleri açıklayan Bakan Kacır, "Yetiştirdiği mühendislerle, araştırmacılarla ve bilim insanlarıyla Milli Teknoloji Hamlemize kıymetli katkılar sunan Gebze Teknik Üniversitemizin bilimsel ve teknolojik yetkinliklerini daha ileriye taşıyacak her girişimin destekçisi olacağız. Bakınız, bugüne kadar TÜBİTAK'ın bilim insanlarına ve öğrencilere yönelik burs ve destek programları kapsamında Gebze Teknik Üniversitemizde 2 bin 94 öğrenci ve araştırmacıya 620 milyon lira destek sağladık. TÜBİTAK'ın akademiye ve sanayiye yönelik Ar-Ge ve yenilik destek programları kapsamında ise üniversitemizin 666 projesine 2,7 milyar lira kaynak tahsis ettik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı