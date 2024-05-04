Japonya ve Filipinler Savunma Bakanları Karşılıklı Erişim Anlaşması için müzakereleri hızlandırdı

Japonya ve Filipinler Savunma Bakanları, iki ülkenin güvenlik ilişkisini güçlendirecek Karşılıklı Erişim Anlaşması (RAA) için müzakerelerini hızlandırma kararı aldı.

Japonya hükümeti, Çin'in Hint-Pasifik'te artırdığı nüfuzu karşısında Doğu Asya'da kıyı komşusu Filipinler ile işbirliğini güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro ile Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, ABD'nin Hawaii bölgesinde bir araya geldi.

Japonya Savunma Bakanlığının açıklamasına göre iki ülkenin savunma ilişkilerini ele alan bakanlar, "hukukun üstünlüğüne dayanan özgür ve açık bir Hint-Pasifik" vizyonuyla çalışılmasında anlaştı.

Bakanlar, iki ülkenin güvenlik ilişkisini güçlendirecek ve ortak askeri tatbikatların düzenlenmesinin önünü açacak Karşılıklı Erişim Anlaşması (RAA) için müzakerelerin hızlandırılması kararı aldı.

Görüşme sonrası gazetecilere konuşan Kihara, anlaşmanın "benzer düşüncelere sahip ülkeler ile çok katmanlı bir ağ oluşturulmasına ve caydırıcılık yeteneklerinin geliştirilmesine yardımcı olacağına" inandığını söyledi.

Tokyo ve Manila hükümetleri, Kasım 2023'te RAA müzakerelerini başlattıklarını duyurmuşlardı.

Söz konusu anlaşma gerçekleşirse bu, Japonya'nın bir Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkesiyle imzaladığı ilk RAA niteliğini taşıyacak.

OSA çerçevesi

Çin'in, Hint-Pasifik'te nüfuzunu artırması karşısında, Resmi Güvenlik Yardımı (OSA) ile "benzer düşüncedeki" ülkelerin silahlı kuvvetlerine ekipman transferi kararı alan Japonya, Filipinler'e kıyı gözlem operasyonları için ekipman desteği sağlayacağını açıklamıştı.

Japonya, OSA kapsamında 4 Hint-Pasifik ülkesi Bangladeş, Fiji, Malezya ve Filipinler'e hazinesinden 13 milyon dolar bütçe ayrıldığını duyurmuştu.