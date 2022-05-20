Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri, Osaka'da füzesavar tatbikatı düzenledi - Haberler

Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF) Osaka kentinde kara konuşlu PAC-3 önleme füzeleriyle tatbikat gerçekleştirdi.

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre ASDF, Osaka'nın sahil bölgesi Maişima'da Mie askeri üssünden, PAC-3 mobil fırlatıcı ve radarlarını taşıyan 6 aracın katıldığı tatbikatta, fırlatıcıların hazırlık prosedürleri incelendi ve radar anten ayarlamaları yapıldı.

Tatbikatı icra eden ASDF birliğinden Yarbay Morinaga Tetsuya, yılbaşından beri Kuzey Kore'nin artırdığı füze denemelerine dikkati çekerek, "İhtiyaç olması halinde ASDF'nin ivedilikle müdahale etmeyi planladığını" söyledi.

PAC-3, ABD'den alınan Aegis sistemlerinin konuşlandırıldığı destroyerlerin, olası bir balistik füze saldırısını önleyememesi halinde devreye giriyor.

Sistemin, Osaka yakınlarında Şiga ve Mie eyaletlerindeki askeri üslere konuşlandırıldığı biliniyor.

Biden geliyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Asya ziyaretinde, Kuzey Kore'nin uzun menzilli balistik füze ve nükleer deneme yapabileceğini açıklamıştı.

Biden'ın, 20-25 Mayıs'ta Güney Kore ve Japonya'yı ziyaret etmesi, 24 Mayıs'ta Tokyo'da düzenlenecek Quad Liderler Zirvesi'ne katılması bekleniyor.

"Demokrasi yayı"

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad" olarak bilinen, ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007'de başlatılan diyalog forumu, 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüştü.

Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum şeklinde bilinen ve "Asya'daki demokrasi yayı" olarak nitelendirilen ittifak, kısmen düzenli toplantılar yapıyor ve bilgi alışverişinde bulunuyor.