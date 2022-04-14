Japonya'dan, İran'a 700 bin dozluk aşı desteği - Haberler

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Japonya'dan, İran'a 700 bin dozluk aşı desteği

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Japonya'dan, İran'a 700 bin dozluk aşı desteği

Japon hükümeti, Kovid-19 salgınıyla mücadelesine destek olmak amacıyla İran'a aşı gönderecek.

Japon hükümeti, Kovid-19 salgınıyla mücadelesine destek olmak amacıyla İran'a aşı gönderecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın, salgınla mücadelede Orta Doğu ülkelerine desteği sürüyor.

Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler destekli Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kanalıyla İran'a 700 bin doz aşı temin edilecek.

Japonya'da üretilen virüs aşılarının İran'a nakliyesi bu hafta içinde gerçekleştirilecek.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

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