Jandarmadan huzurevi sakinlerine Babalar Günü ziyareti İzmir'de jandarma ekipleri, Babalar Günü dolayısıyla huzurevi sakinlerine ziyarette bulundu. İzmir'de jandarma ekipleri, Babalar Günü dolayısıyla huzurevi sakinlerine ziyarette bulundu. İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Menderes'teki Yeşilyuvam Huzurevi'nde bulunan vatandaşları ziyaret ederek Babalar Günü'nü kutladı. Huzurevi sakinlerinin asker selamıyla jandarmayı karşıladığı anlar ve duydukları memnuniyet fotoğraflara yansıdı. Ekipler, huzurevinde kalanlarla sohbet etti, tavla oynadı, çiçek takdim etti. AA / Hüseyin Bağış - Güncel Babalar Günü Jandarma İzmir Güncel Haberler

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