Jandarmadan huzurevi sakinlerine Babalar Günü ziyareti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarmadan huzurevi sakinlerine Babalar Günü ziyareti

AA - Hüseyin Bağış - Güncel
 - Güncelleme:
Jandarmadan huzurevi sakinlerine Babalar Günü ziyareti

İzmir'de jandarma ekipleri, Babalar Günü dolayısıyla huzurevi sakinlerine ziyarette bulundu.

İzmir'de jandarma ekipleri, Babalar Günü dolayısıyla huzurevi sakinlerine ziyarette bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Menderes'teki Yeşilyuvam Huzurevi'nde bulunan vatandaşları ziyaret ederek Babalar Günü'nü kutladı.

Huzurevi sakinlerinin asker selamıyla jandarmayı karşıladığı anlar ve duydukları memnuniyet fotoğraflara yansıdı.

Ekipler, huzurevinde kalanlarla sohbet etti, tavla oynadı, çiçek takdim etti.

AA / Hüseyin Bağış - Güncel

Babalar Günü Jandarma İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title