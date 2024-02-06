İzmit'te Otomobil Kazası: 5 Kişi Yaralandı
Kocaeli Üniversitesi mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ağaca çarptı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
İzmit'te otomobilin ağaca çarpması sonucu yaralanan 1'i ağır 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli Üniversitesi mevkisinde seyreden A.E.B. (27) yönetimindeki 20 AEB 733 plakalı otomobil kontrolden çıkarak orta refüjdeki ağaca çarptı.
Savrulan otomobil ardından bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilin motoru yerinden çıkarak yola savruldu.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan B.B, (26) B.K, (26) M.B.A. (26) ile A.K. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. A.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.