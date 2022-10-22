İZMİT KÖRFEZİ'Nİ KİRLETEN GEMİYE 795 BİN 175 LİRA CEZA
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İZMİT Körfezi'ni kirleten gemiye 795 bin 175 lira ceza kesildi.
İZMİT Körfezi'ni kirleten gemiye 795 bin 175 lira ceza kesildi. Kirliliğin yaşandığı bölgede bariyerler çekilerek, temizleme çalışması yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında bir geminin İzmit Körfezi'ni kirlettiği belirlendi. Başiskele açıklarında demirli geminin denize petrol türevi atık bıraktığı tespit edildi. Türk bandıralı 'Energy 1' isimli gemiye 795 bin 175 lira ceza kesildi. Denizde kirliliğin yaşandığı bölgede
bariyerle önlem alınarak, temizleme çalışması yapıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel