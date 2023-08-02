İzmit Belediyesi, SMA Hastası Çocuklara Umut Olacak Kampanya Başlattı

İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, geri dönüşüm çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek SMA'lı çocuklara umut olacak. Exitcom Recycling ile birlikte yürütülecek kampanya kapsamında 1 Ağustos ile 30 Kasım arasında toplanacak elektronik atıklardan elde edilecek gelir SMA hastası çocuklar için ayrılacak.

İzmit Belediyesi, atık toplama ve geri dönüşüm faaliyetlerine devam ediyor. Birçok atık türünü kaynağında ayrı olarak toplayarak geri dönüşüme kazandıran İzmit Belediyesi bu sayede hem çevre kirliliğinin önüne geçiyor hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor. Toplanan ve değerlendirilen atıkların büyük bir kısmını elektronik atıklar oluşturuyor. İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü de geri dönüşüm çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek bu kez SMA hastası çocuklara umut olmaya hazırlanıyor.

İzmit Belediyesi, kampanya kapsamında ilgili tarihler arasında tüm kamu kurumlarından, okullardan, hastanelerden, sanayi tesislerinden, AVM'lerden, işyerlerinden, üniversiteden ve tüm atık toplama noktalarında toplanacak elektronik atıkları diğer atıklardan ayrı olarak değerlendirecek. Atıklardan elde edilecek olan gelir ilçe sınırları içerisinde bulunan SMA hastası çocuklara ulaştırılacak. İzmit Belediyesi, kampanya ile hem çocuklara maddi destekte bulunmayı hem de çocukların sesi olmayı hedefliyor.