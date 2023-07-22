İzmir Menemen'de Bilirkişi Rüşvet Skandalı Ortaya Çıktı

İzmir Menemen'de taraflar arasında Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen bir soruşturma çerçevesinde; Yeminli Mali Müşavir ve davaya Bilirkişi olarak atanan İzmir Aliağa'da görev yapan M.A.'nın bilirkişi olarak görevlendirilmesi ile ilgili skandal rüşvet iddiasını Kayseri Barosu avukatlarından Av. Mehmet Tav ortaya çıkardı. Ortaya çıkan kamera kayıtları üzerine bahse konu davaya bilirkişi olarak atanan yeminli mali müşavir ve dava tarafı iş adamı M.Ö. ve oğlu H. İ. Ö. hakkında rüşvet iddiasından soruşturma başlatılırken, yeminli mali müşavirin meslekten ve bilirkişilikten ihracı için de başvuruda bulunuldu.

Şikayetçi şirket yetkilisi M.P. ile M.Ö. ve H.İ.Ö. ile şirketleri arasında hukuki uyuşmazlık çıktı. Çıkan uyuşmazlık neticesinde M.P. kendilerine ait taşınmazı M.Ö.'nin sahibi olduğu şirketten kendisine ait olan bir başka şirketin üzerine geçirdiği iddiası ile dava açtı. Bunun üzerine M.Ö savcılığa suç duyurusunda bulundu. İş adamı M.P.'nin taraf olduğu savcılık dosyasında savcılık tarafından Yeminli Mali Müşavir Bilirkişi olarak M. A. görevlendirildi. Yargılama esnasında şirket defterlerinin incelenmesi beklenirken defterler incelenmeden Menemen İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen bir başka davanın duruşmasına bilirkişi olarak atanan M.A. nın raporu sunuldu. Sunulan rapor ile ilgili olarak bilirkişi tarafından elektronik ortamda belge istendiği ve cevap verilmediği iddiasıyla raporun yazıldığı belirtilerken bilirkişi tarafından 'hileli davranıyorlar, suç işlediler, belge ve bilgi ulaştırmakta ketumiyet gösteriyorlar' vb gibi olumsuz kanaat oluşturacak ithamlarında bulunulduğu tespit edildi. İş adamı M.P, bilirkişi raporunun yanlı olduğu iddia ederek buna itiraz etti. Davalı taraf olan iş adamı M.P.; "Avukatlarımızın itirazı ve hukukun genel ilkelerine göre; mali bilirkişi yalnızca defterleri inceler, kanaat bildiremez. İlk etapta neden böyle davrandığını bilemedik, normalde bilirkişinin şirket merkezine gelip inceleme yapması gerekiyor, mail ile defter istenemez, üstelik bu mail spam kutusuna düşmüş, göremedik" dedi.

Araştırma Başlıyor

Sunulan raporun ardından araştırma içerisinde giren Kayseri Barosu avukatlarından Av. Mehmet Tav ilişkiler yumağını çözmek için kolları sıvadı. Yapılan araştırma sonucunda mahkemeye bilirkişi olarak atanan M.A. ile davalı taraf olan M.Ö.'nin bir restoranda yemek yiyip alkol alıp eğlendikleri tespit edildi ve güvenlik kamera görüntüleri Cumhuriyet savcılığına sunuldu. Savcılıkça başlatılan soruşturma neticesinde güvenlik kamerası görüntülerine el konuldu. Polis tarafından yapılan çözümlemede; bilirkişi M.A'nın; raporun tarafı olan M. Ö. ile birlikte mekana geldiği, elinde katlanmış vaziyette evrak yığını ve çanta bulunduğu, bu evrakları şirket sahibi M.Ö.'ye açıp okuduğu ve anlattığı, birlikte balık seçip alkol alıp ve yemek yedikleri, hesabın da davalı M. Ö. tarafından ödendiği raporlandı.

İş adamı M.P; 'Bizden maille bilgi isteyen, şirket merkezine inceleme yapmak için gelmeyen bilirkişi, davanın diğer tarafıyla alkol kullanıp saatlerce yemek yiyecek samimiyeti nasıl oluşturuyor? Hadi bir samimiyet oluştu, bir bilirkişi alkol kullanmak için akşam saatlerinde neden bir yığın evrakla restoranda gider? Bu soruların cevabını savcılığın çözeceğine dair inancımız tamdır, adalete güveniyoruz' dedi. Bilirkişilik Bölge Kuruluna ve Yeminli Mali Müşavirler Odasına polis raporunu sunularak M.A.'nın meslekten ihracı için ve davanın diğer tarafı M.Ö ve oğlu H.İ.Ö'nin tutuklanması talebiyle savcılığa başvurulduğu öğrenilirken bahse konu savcılık dosyasına yeni bir bilirkişinin atanması bekleniyor. - KAYSERİ