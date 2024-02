Hamza Dağ: Karşıyaka Spor Kulübü'nün yeni stadyumu için taahhütte bulundu

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ,, Karşıyaka Spor Kulübü'nü ziyaretinde yaptığı konuşmada, kulübün yıllardır beklediği yeni stadyumla ilgili olarak Bu stat benim de 10 yılımı verdiğim bir konu. Söylediğimi vaat değil taahhüt olarak görün. Başkanlık nasip olduğunda elimizdeki imkan biraz daha atacak. Gençlik Spor Bakanlığı, TOKİ, kulüp, İzmir Büyükşehir Belediyesi elini taşın altına koyacak. Önemli olan sportif başarılar dedi.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında, Karşıyaka Spor Kulübü'nü ziyaret etti. AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu ve AK Parti İzmir eski İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de ziyarete katıldı. Ziyarette yeşil-kırmızılı takımın yöneticileriyle bir araya gelen Dağ, kulübün yıllardır beklediği yeni stadyumla ilgili açıklamalar yaptı.

'ÖNEMLİ OLAN STADIN KAZANDIRILMASI'

Karşıyaka Stadı'nın yapımıyla ilgili ilk günden bu yana kulübün yanında olduğunu ancak projeye her seferinde davalar açılıp engeller çıkarıldığını vurgulayan Hamza Dağ, Karşıyaka ilk kurulan spor kulübümüz. 1912 yılında kuruldu. 'Kaf Sin Kaf' sloganı halen devam ediyor. İlk defa ne bu binaya gelmişliğimiz var ne de sizlerle ilk defa görüşüyoruz. 12 yıllık milletvekilliğimiz görevimizde de sonra da kulübümüzün yanında olmaya gayret ettik. Her binaya geldiğimde 2012, 2013'lere gidiyorum. Stattaki temel atma törenlerine gidiyorum. O zamanki kulüp başkanları, belediye başkanları aklıma geliyor. İlk başladığımız stat Karşıyaka'ydı. İyi mesafe de kat etmiştik. Sonraki konulara girmeyeceğim. Bizim için önemli olan stadın kazandırılması dedi.

'SÖYLEDİĞİMİ VAAT DEĞİL TAAHHÜT OLARAK GÖRÜN'

Yerel seçimlere 2 aylık bir süre kaldığını belirten Dağ, Daha önce seçim öncesi ve sonrası her adımı attık. Bunlar bir yerlerden geri döndü. Önemli olan netice almak. Burada TOKİ de defalarca devreye girdi. Spor Toto devreye girdi. Hatta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanımızla görüşmeler yaptık. Atılacak adımların çoğunu attık. 2 aylık süre zarfında bir şey yapmak sonuca götürmez. Bu stat benim de 10 yılımı verdiğim bir konu. Söylediğimi vaat değil taahhüt olarak görün. Başkanlık nasip olduğunda elimizdeki imkan biraz daha atacak. Gençlik Spor Bakanlığı, TOKİ, kulüp, İzmir Büyükşehir Belediyesi elini taşın altına koyacak. Önemli olan sportif başarılar. Yeni yönetimle kulüp ivme kazandı. Karşıyaka'da basketbol iyi gidiyor. Futbolda mesafe kat edilmesi, bu sene bir üst lige çıkması ve sonra adım adım yukarıya gitmesi önemli. 100 dönüm arazinin tahsisini yaptık. Orayla ilgili de projeyi hızlıca yapmamız lazım diye konuştu.

'SÜPER LİG'DE İZMİR OLMALI'

İzmir takımlarının futbolda Süper Lig'de temsil edilmiyor olmasının eksiklik olduğunu dile getiren Dağ, Mavişehir'deki tesis konusunda en rantabl ne olabilir 100, 200 kişi istifade edebileceği değil Bayraklı, Bornova, Menemen aksında çocukların spor imkanı olacağı voleybol, basketbol, yüzme gibi olması lazım. Böyle bir projeyi hayata geçireceğiz. Asıl önemli olan üzüm yemek, iyi bir iş yapmak. Hem statla ilgili hem de 100 dönüm arazi ile ilgili projeleri destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. İyi bir hareketlilik olduğunu görüyoruz. İnşallah neticeye varmasını çok istiyoruz. İzmir Süper Lig'de temsil edilmiyor olması hepimizin eksikliği. Süper Lig temsiliyeti elzemdir. Bir tane temsiliyet yetmez dedi.

'HİZMET İÇİN YOLA ÇIKTIK'

Karşıyaka evimiz, yuvamız, sizlerle beraber olmaktan mutluyuz diyen Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu, Hizmet için yola çıktık. En güzeli ve iyisini ortaya koyarak bu sürecin kazananı olacağız. Karşıyaka'mızın da beklentilerini hayallerini gerçekleştirme hüviyetine bizler sahip olacağız inşallah. Büyükşehir kaynaklarının en fazla geleceği ilçelerden biri Karşıyaka olacak. Kulübümüzün beklentilerini de biliyoruz. Özlenen günlere hep birlikte armaya gönül veren taraftarımızla el ele ulaşacağız diye konuştu.

'iÇİMİZDEN BİRİSİNİZ'

Hamza Dağ'ın adaylığını kutlayan Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Azat Yeşil, İzmir'de her sokağa çıktığımızda gördüğümüz bir siyasetçi olarak sizin adaylığınızdan memnun olduk. Deneyiminizle adaylığınızın hayırlara vesile olmasını istiyorum. Karşıyaka'nın her sorununu bilen bir insansınız. Karşıyaka'nın geçmiş dönem milletvekili ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmanız münasebetiyle beraberiz. Her zaman içimizden birisiniz. Kulüple ilgili her şeyi biliyorsunuz dedi.

'EN MAĞDUR KULÜP KARŞIYAKA'

Karşıyaka Spor Kulübü Danışma Kurulu Başkanı Hasan Denizkurdu, stadyum konusunda İzmir'in en mağdur kulübünün Karşıyaka olduğunu belirtip, Bizim kilit konumuz Karşıyaka Stadı ifadelerini kullandı. Denizkurdu, şöyle devam etti

Göztepe'nin stadı yapıldı. Altay'a stat verildi. Tire'de boş tribünlere bile stat var. Karşıyaka'da geçmişte ihale yapıldı, iptali için davalar açıldı. Artık yargı ile ilgili sorun kalmadı. Önümüzde bu stadın yapılmasına engel yok. Sizlerden önceliğimiz Karşıyaka Stadı'nın yapılması. Vaatte bulunacak herkes. Sizin farklı özelliğiniz var. İhale sürecinde vardınız. Bu işi yaparsanız seçilme süresini beklemeden sizin talimatınızla bu iş bitebilir. TOKİ isterse bu işi yapabilir. Seçimlere gelmeden inşaatı başlatırsanız kimse size 'Karşıyaka Stadı nerede' diye sormaz. Vaat olmasa da siz bu işin peşinde olacaksınız biliyoruz. Bütün Karşıyaka'nın morali açısından önemli. Mavişehir'deki 100 dönümlük arazide geliştirilecek altyapı tesisleri için de adımlar atmalıyız.Denizkurdu, yeşil-kırmızılı kulübün Spor Toto'dan beklediği 10 milyon TL'lik kaynak konusunda da destek istedi.

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten de stadı TOKİ'nin avan proje üzerinden ihaleye çıkabileceğini dile getirdi.(DHA)