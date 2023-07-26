İzmir'deki Orman Yangınında 3 Mahalle Boşaltıldı
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İzmir'in Kınık ilçesindeki orman yangınında rüzgarın etkisiyle alevler büyüdü. Çiftlik, Balaban ve Karatekeli mahalleleri tedbir amacıyla boşaltıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
3 MAHALLE BOŞALTILDI
İzmir'in Kınık ilçesindeki orman yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevlerin ilerlediği Çiftlik, Balaban ve Karatekeli mahalleri tedbir amacıyla boşaltıldı. Takviye olarak gönderilen ekiplerle birlikte 12 helikopter, 7 uçak, 50 arazöz, 20 su ikmal ve 7 dozerle alevlere havadan ve karadan müdahale edildi.Tolga TAHÇI - Kadir ÖZEN / İZMİR, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel