İzmir'de Zihinsel Engelli Tarafından Tabancayla Vurulan Kadın Ağır Yaralandı

İZMİR'de, zihinsel engelli olduğu belirtilen Z.Ö. tarafından tabancayla vurulan E.T. adlı kadın, ağır yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Konak ilçesinde meydana geldi. E.T. isimli kadın, zihinsel engelli olduğu öne sürülen Z.Ö. tarafından henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla vuruldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.T. ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan Z.Ö., polis ekipleri tarafından, kısa sürede, suç aleti silahla yakalandı.İzmir Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimiz Konak ilçesinde, 01.08.2023 günü saat 12.45 sıralarında zihinsel engelli Z.Ö. isimli şahsın silahlı saldırısı sonucu E.T. isimli vatandaşımız yaralanmış olup, yaralı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Olayın faili ise suç aleti ile birlikte gözaltına alınmış ve konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.