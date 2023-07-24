İzmir'de trafik kazasında anne ve 2 çocuk yaralandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Cevriye Soylu yönetimindeki otomobil, karşı şeride geçerek kamyona çarptı ve daha sonra başka bir araçla çarpıştı. Kazada anne ve 2 çocuk yaralandı.