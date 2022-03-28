İZMİR'DE TOMBALA BASKININDA 141 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

İZMİR'in Bornova ilçesinde bir depoya, polisin düzenlediği operasyonda kumar oynadıkları belirlenen 78 kişiye, toplam 141 bin 882 lira para cezası kesildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökdere mahallesindeki A.K.'ye ait depoda tombala oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Geçen 16 Mart'ta söz konusu depoya operasyon düzenledi. Operasyonda, kumar oynadığı belirlenen toplam 78 kişiye toplam 141 bin 882 lira para cezası kesildi. A.K. hakkında 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel