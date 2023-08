İzmir'de Sokak Ortasında Kadına Cinsel Saldırıda Bulundu Mahkeme 2 Yıl 1 Ay Hapis Cezası Verdi

İZMİR'in Konak ilçesinde N.D.'ye (23) sokak ortasında cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Soner A. (42), 'takdiri indirim' uygulanarak 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 15 Mart'ta Alsancak Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Annesi ile telefonda görüştüğü sırada N.D.'nin yanına gelen Soner A., iddiaya göre; iyice yaklaşıp taciz etmeye çalıştı. Bunun üzerine genç kız, daha kalabalık olan bir noktaya geçti. Peşinden giden Soner A., elini N.D.'nin pantolonunun içine sokarak, cinsel saldırıda bulundu. N.D. bağırıp çevredekilerden yardım istedikten sonra polisi aradı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Soner A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Tutuklanan Soner A. hakkında 'sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı.

'ALKOL TESİRİ İLE YANLIŞ ANLAMIŞ OLABİLİRİM'Soner A., 18 Nisan'da İzmir 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim önüne çıktı. Sanık savunmasında, "Olay tarihinde iş görüşmesi için Akhisar'dan gelmiştim. Görüşme olumsuz sonuçlanınca bir miktar alkol aldım. Yolda yürüdüğüm sırada N.D. ile bir an göz göze geldik. Alkolün tesiri ile yanlış anlamış olabilirim. Kendisiyle konuşmak için koluna dokunmak istedim. Müşteki ani biçimde dönünce elim bel hizasına denk geldi. Pişmanım. Bakmakta olduğum 2 çocuğum ve bir ailem var" dedi.'İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ'Duruşmada söz verilen N.D. ise "Olay günü telefonda annemle Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne çıkan ara bir yolda konuşurken Soner A. yanıma geldi. Çok yakın bir mesafeye kadar yüzüme yaklaşıp, kiminle konuştuğumu sordu. Bana dokunmaya çalıştı. Söylediklerini telefonda olan annem de duydu. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne çıkıp, kalabalığa karışmak istedim. Ancak yürürken arkamdan bir elin pantolonuma arkadan hamle yaptığını ve bir parmağın bana dokunduğunu hissettim. Dönerek tepki gösterdim, sonra yardım isteyip, polise haber verdim" diye konuştu. İlk duruşmada hakim, Soner A.'nın tahliyesine karar verdi.'ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ'Soner A.'nın yargılanmasına İzmir 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya mağdur N.D. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan N.D., Soner A., hakkındaki şikayetini yineledi. N.D'nin avukatı İpek Kul ise "Sanık Soner A.'nın üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyoruz. Önceki beyanlarımızı tekrar ediyoruz ve şikayetimizi yineliyoruz. Sanıktan şikayetçiyiz" dedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin beraatini talep etti. Beyanların ardından karar açıklandı.

Hakim, gerçekleştirdiği ani, kesik ve sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel davranışla mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği gerekçesiyle Soner A.'yı 'cinsel saldırı' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini değerlendirip, sosyal ve ekonomik durumuna dikkati çekip, 'takdiri indirimi' de uyguladı. İndirim sonrası Soner A.'nın cezası, 2 yıl 1 ay hapse düşürüldü.