İzmir'de Sahte Vize Operasyonu: 25 Tutuklama

İZMİR merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yurt dışı için vize almak isteyenleri sahte internet siteleri üzerinden 100 milyon lira dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 75 şüpheliden 25'i, tutuklandı. Şüphelilerin, eğitim için Erasmus programı kapsamında yurt dışına çıkmaya çalışan öğrenciler ile depremden sonra yine diğer ülkelerdeki akrabalarının yanına gitmek isteyen depremzedeleri dahi dolandırdıkları tespit edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suç gelirinin aklanması ve önlenmesi' suçlarına karıştıkları tespit edilen Ö.F.S. liderliğindeki suç örgütüne yönelik harekete geçti. Ekipler, 21 Temmuz'da İzmir merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. İzmir'de 32, Türkiye genelinde ise toplam 2 bin 12 kişinin şikayetçi olduğu suç çetesine yönelik operasyonda 75 şüpheli, gözaltına alındı.

VİZE SÜRESİNİ BAHANE OLARAK GÖSTERMİŞLER

Şüphelilerin, kurdukları sahte internet siteleriyle yurt dışına vize almak için müracaat eden kişileri dolandırdıkları belirlendi. Şüphelilerin, oluşturdukları sahte internet sitelerini, web sitelerinin arama motorlarında üst sıralara taşıdıkları tespit edildi. Vatandaşların, bu sitelerdeki irtibat numaralarını aradığında şüphelilerin ağına düştüğü, 'vize ücreti' adı altında ödeme yapması istenerek dolandırıldığı anlaşıldı. Ayrıca şüphelilerin, İBAN yoluyla vize ücreti adı altında vatandaşlardan para alıp, 'yoğunluk' var diyerek 1-2 aylık bir vize alma süresi verdikleri, bu süre zarfında mağdurların dolandırıldıklarını bile anlayamadıklarının tespit edildiği bildirildi.

LÜKS TATİL YAPIP, ARAÇLAR ALMIŞLAR

Polis ekiplerinin araştırmasında, vatandaşın parayı gönderdiği İBAN numarasına bağlı görünen şirketlerin var olmadığı, adreslerin boş olduğu, yatırılan paraların paravan olduğu tespit edilen yaklaşık 25 şirketin hesabına aktarıldığı belirlendi. Aktarılan bu paraların izini kaybettirmek için finans yapılanmasında ortak havuzda bir süre bekletilip, ardından banka şubelerinden çekildiği ortaya çıktı. Dolandırıcılıktan elde edilen paranın bir kısmının döviz veya altına çevrildiği, bir kısmını 3'üncü kişiler adına şahıs ve şirket hesaplarına yatırıldığı, bir kısmıyla da lüks otomobiller alındığı tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemi, paranın izinin kaybettirmek için yaptıkları bildirildi. Ayrıca şüphelilerin, bu haksız kazançla turistlik bölgelerde lüks içinde tatil yaptıklarının belirlendiği de kaydedildi.

50 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL İLE SERBEST

Operasyonda yeni detaylar da ortaya çıktı. Çetenin, eğitim için Erasmus programı kapsamında yurt dışına çıkmaya çalışan öğrenciler ile depremden sonra yine diğer ülkelerdeki akrabalarının yanına gitmek isteyen depremzedeleri dahi dolandırdıklarının tespit edildi. Şüphelilerin, bu yolla mağdurları toplam 100 milyon lira dolandırdığı belirtildi. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 75 şüpheliden 25'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 50'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)