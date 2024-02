İzmir'de Öğretmen Akademisi Açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde yürütülen ve 15 pilot ilde gerçekleştirilecek olan "Öğretmen Akademileri"nin ilki İzmir'de açıldı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yıl boyunca öğretmen ve eğitim yöneticilerinin alanında uzman isimlerle bir araya geleceği Öğretmen Akademisi'nin açılışı, İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, yaptığı konuşmada, öğretmenlik mesleğinin samimiyet mesleği olduğunu belirtti.

Tüm milletlerin çabasının refah ve huzur içinde yaşamak olduğunu aktaran Elban, "Bunun için birçok açıdan çok çalışmak zorundayız. Her iş, her meslek kendi içinde çok saygın çok itibarlı. Çocuklarımıza yaptığı iş her neyse onu en iyi şekilde yapmasını öğretmeliyiz. Yaptığı işle mutlu olması önemli. Bizim işimiz donanımlı insan yetiştirmek. Toplum olarak çocukları hayata hazırlamak ve onlara doğru değer yargıları vermek anlamında tutum ve davranışlar geliştirmeliyiz. Öte yandan insan yetiştirmek en zor iş. Burada önemli olan çabalamak, iyi niyet, samimiyet ve gayrettir." diye konuştu.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de öğretmenlik mesleğinin büyük bir itibara sahip olduğunu söyledi.

Öğretmenlik mesleğinin son derece dinamik bir meslek olduğunu ifade eden Yahşi, "Geçtiğimiz yıllarda Mesleki Gelişim Akademisi ile temelini attığımız, şimdi de bakanlığımız tarafından tüm Türkiye'de hayata geçirilen Öğretmen Akademileri, zihnimize ve kalbimize taze bir soluk olacaktır. Sosyal ve kültürel kimlikleriyle ufkumuzu açan, alanında yaptığı çalışmalarla kendinden sonra gelenlere örnek teşkil eden, bu toprakların yetiştirdiği değerler ile sizleri bir araya getiriyoruz." diye konuştu.