İzmir'de Kedi ve Köpekleri Zehirlediler - Haberler

ERCAN ÇELİK

İzmir'in Tire ilçesinde 6 köpek ve 2 Kedi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlendi. Hayvanseverlerin tepki gösterdiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Tire'nin Adnan Menderes mahallesinde yaşandı. Resulzade Bulvarı'nda oturan yurttaşlar, sabah evlerinden çıktıklarında kedi ve köpeklerin cansız bedenleri ile karşılaştı. Yurttaşlar, can çekişen bazı hayvanları kurtarmak için mücadele verdi ancak başarılı olamadı. 6 köpek ve 2 kedi yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Tire Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede buldukları kıyma ve mamaları inceleme altına aldı. Hayvanların zehirlendiği tespit edildi. Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olayın aydınlatılması için çevredeki güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler incelemeye alındı.

Civarda oturan ve zehirlenen sokak hayvanlarını yaklaşık bir yıldır beslediğini anlatan bir yurttaş ise "Sözün bittiği yer. Bu kadar olamaz. Allah cezasını versin kim yaptıysa" diyerek gözyaşı döktü.

ANKA / Güncel