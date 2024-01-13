İzmir'de Kaçak Silah Atölyesine Baskın: Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde atölyesinde kaçak silah imal ettiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurusıkı tabancaların namlusunu açtığı ve arızalı tabancaları çalışır hale getirdiği öne sürülen şüphelinin atölyesine baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda 2 tabanca ile tabanca imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.