Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Hayvan Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi

Son Güncelleme:
Abone Ol

İzmir'de hayvan arama kurtarma konusunda eğitim alan ekiplerin katılımıyla yangından hayvan kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen program kapsamında Hayvan Arama Kurtarma Derneği (HAK-TİM) uzmanlarından hayvan arama kurtarma eğitimi alan kursiyerler, Ataköy Orman İşletme Şefliğinde düzenlenen tatbikatın ardından sertifikalarını aldı.

İzmir'de hayvan arama kurtarma konusunda eğitim alan ekiplerin katılımıyla yangından hayvan kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından finansa edilen program kapsamında Hayvan Arama Kurtarma Derneği (HAK-TİM) uzmanlarından hayvan arama kurtarma eğitimi alan kursiyerler, Ataköy Orman İşletme Şefliğinde düzenlenen tatbikatın ardından sertifikalarını aldı.

Tatbikatta senaryo gereği bir otel ve ormanlık alanda çıkan iki yangından hayvanları başarıyla kurtaran ekipler, ormanda kamp yapan iki kişiyi de tahliye etti.

Tatbikatı takip eden AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, yaptığı açıklamada, 2021 yılında Antalya ve Muğla'da çıkan orman yangınlarında gönüllü milletvekili olarak görev aldığını, birçok dernek ve hayvanseverlerin de yangın bölgesinde bulunduğunu hatırlattı.

Bu yangınların ardından eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ve AFAD'ın desteğiyle hayvan arama ve kurtarma eğitim programının başlatıldığını anlatan Çankırı, İzmir'deki eğitimlerde arama kurtarma derneklerinde görev yapan 100 kişinin sertifika almaya hak kazandığını dile getirdi.

Ülke genelinde binlerce kişinin eğitimlere devam ettiğini bildiren Çankırı, yangın, deprem, sel gibi afetlere müdahalede eğitimli ekiplerin görev almasının hayati öneme sahip olduğuna işaret etti.

Sertifikasını alan Tire Arama Kurtarma ve Eğitim Derneği Üyesi Volkan Onur Dinçer ise orman yangınları ve deprem bölgelerinde görev yaptıklarını belirterek, "2 yıl önceki büyük yangınlarda hayvanları kurtarmayı çalıştık. Burada bilmediğimiz yeni uygulamaları da öğrenmiş olduk. Bundan sonra ne yapacağımızı gördük. Eğitmenlerimize teşekkür ederiz." dedi.

ANDA Arama ve Kurtarma Derneğinde görevli Tuğçe Çınar ise afetlerde hiçbir canı geride bırakmama anlayışıyla görev yaptıklarını ifade ederek, "Hayvanları tatbikatta kurtarırken çok heyecanlandım. İnsanları kurtarırken konuşabiliyoruz ama hayvanlar sadece bize bakıyor, o güveni hissediyoruz." dedi.

Tatbikata Menderes Kaymakamı Cevat Çelik ve AFAD İzmir İl Müdürü Kartal Muhcı da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İçişleri Bakanlığı Çankırı İzmir Sivil Toplum Kurtarma Hayvanlar Deprem Antalya Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Teşkilat YENİ BÖLÜM (4. SEZON 87. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (158. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yargı YENİ BÖLÜM (75. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (10 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 10 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Cide Belediyesi hangi parti? Cide Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Cide Belediye başkanı kimdir? GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 çıkış tarihi ne zaman, hangi yıl? GTA 6 sistem gereksinimleri ve diğer tüm detaylar! Aralık ayında hangi balık yenir? Aralık ayında hangi balık türlerini yemek gerekir 2023? Kırklareli hangi parti? Kırklareli Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Kırklareli yerel seçim sonuçları 2019! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 10 Aralık İnstagram ne oldu, sorun mu var? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 10 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kargolar pazar günü açık mı? Kargo şubeleri pazar günü açık mı, hizmet veriyor mu? Yarın yağmurlu mu? Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 11 Aralık hava durumu! Wednesday 2. sezon fragman! Wednesday 2. sezon fragmanı yayınlandı mı, nereden izlenir? Calve hangi ülkenin, kimin markası? Calve İsrail malı mı? Bugün ne sınavı var? Bugün hangi sınav var? 10 Aralık Pazar hangi sınav yapılacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title