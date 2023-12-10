İzmir'de Hayvan Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi

İzmir'de hayvan arama kurtarma konusunda eğitim alan ekiplerin katılımıyla yangından hayvan kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından finansa edilen program kapsamında Hayvan Arama Kurtarma Derneği (HAK-TİM) uzmanlarından hayvan arama kurtarma eğitimi alan kursiyerler, Ataköy Orman İşletme Şefliğinde düzenlenen tatbikatın ardından sertifikalarını aldı.

Tatbikatta senaryo gereği bir otel ve ormanlık alanda çıkan iki yangından hayvanları başarıyla kurtaran ekipler, ormanda kamp yapan iki kişiyi de tahliye etti.

Tatbikatı takip eden AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, yaptığı açıklamada, 2021 yılında Antalya ve Muğla'da çıkan orman yangınlarında gönüllü milletvekili olarak görev aldığını, birçok dernek ve hayvanseverlerin de yangın bölgesinde bulunduğunu hatırlattı.

Bu yangınların ardından eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ve AFAD'ın desteğiyle hayvan arama ve kurtarma eğitim programının başlatıldığını anlatan Çankırı, İzmir'deki eğitimlerde arama kurtarma derneklerinde görev yapan 100 kişinin sertifika almaya hak kazandığını dile getirdi.

Ülke genelinde binlerce kişinin eğitimlere devam ettiğini bildiren Çankırı, yangın, deprem, sel gibi afetlere müdahalede eğitimli ekiplerin görev almasının hayati öneme sahip olduğuna işaret etti.

Sertifikasını alan Tire Arama Kurtarma ve Eğitim Derneği Üyesi Volkan Onur Dinçer ise orman yangınları ve deprem bölgelerinde görev yaptıklarını belirterek, "2 yıl önceki büyük yangınlarda hayvanları kurtarmayı çalıştık. Burada bilmediğimiz yeni uygulamaları da öğrenmiş olduk. Bundan sonra ne yapacağımızı gördük. Eğitmenlerimize teşekkür ederiz." dedi.

ANDA Arama ve Kurtarma Derneğinde görevli Tuğçe Çınar ise afetlerde hiçbir canı geride bırakmama anlayışıyla görev yaptıklarını ifade ederek, "Hayvanları tatbikatta kurtarırken çok heyecanlandım. İnsanları kurtarırken konuşabiliyoruz ama hayvanlar sadece bize bakıyor, o güveni hissediyoruz." dedi.

Tatbikata Menderes Kaymakamı Cevat Çelik ve AFAD İzmir İl Müdürü Kartal Muhcı da katıldı.