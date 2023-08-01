İzmir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İzmir'de Beydağ, Kemalpaşa, Ödemiş, Seferihisar ve Torbalı ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 23 kilo 544 gram kubar esrar, 5 bin 582 kök kenevir, 2 kilo 4 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu madde aparatı ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de 5 ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Beydağ, Kemalpaşa, Ödemiş, Seferihisar ve Torbalı ilçelerinde uyuşturucu satanların tespit edilip yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada 23 kilo 544 gram kubar esrar, 5 bin 582 kök kenevir, 2 kilo 4 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu madde aparatı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, 2 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.