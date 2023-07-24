İzmir'de 'Fokların yuvasına iskele kuruldu' iddiası

İZMİR Karaburun Kent Konseyi Genel Sekreteri Tayyar Gürhan Kırman, Ayıbalığı Koyu'ndaki bir sahil kulübünün, Akdeniz foklarının yaşam alanına iskele kurdulduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu. Kulüp işletmecisi Abdülkadir Şeker ise iskelenin yapıldığı yerde fok mağaralarının bulunmadığını iddia etti.

Karaburun Kent Konseyi Genel Sekreteri Tayyar Gürhan Kırman, Ayıbalığı Koyu'nda bulunan bir otelin sahil klubünün, Akdeniz foklarının yaşam ve üreme alanına iskele kurduğunu söyledi. Kırman, bölgenin SİT alanı olmasına rağmen 16 yıl önce alınan tesisin, yapılmasına ruhsat ve izin verildiğini öne sürdü. Bölgenin Akdeniz foklarının Türkiye üzerindeki en önemli 5 yaşam ve üreme alanından biri olduğunu söyleyen Kırman, "Foça'dan Ardıçburnu ve Güzelbahçe'ye kadar Akdeniz foklarının yaşam alanı olarak belirlenmiş. Kayalıkların üzerine bizim ucube olarak değerlendirdiğimiz iskeleyi kurmuşlar. Anayasanın 43'üncü maddesinde yazdığı gibi denizler ve kıyılar tamamen halka açık bölgelerdir. Tesis, kendi işletme bölgesinin dışında kayalıkları da gasbetmiştir. Yıllardır Ayıbalığı Koyu'na gelenler tesisin önündeki kayalıklara yaklaşamıyordu. Her taraf tel örgü ve çitlerle çevriliydi. Bölge çok uzun yıllardır koruma altında. 2012 ve 2013 yıllarında yapılan araştırmalar sonucunda burası, Akdeniz foklarının yaşam ve üreme alanı olarak belirlenmiş ve tamamen koruma altına alınmıştır. 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Karaburun Ildır Bölgesi, Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgesi ilan edilmiş durumda. Yani orada bir yapılaşmaya izin verilmiyor. Tüm bunlara rağmen işletme mayıs ayında başladığı bir inşaat ile kayalıkların üzerine 'Ben yaptım oldu' mantığıyla kimseden izin almadan devasa bir iskele yaptı. Ne yazık iskeleden kullanıma açıldıktan sonra bilgimiz oldu" dedi.